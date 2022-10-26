Росія попередила США про проведення ядерних навчань

10:29 26 жовтня Київ, Україна





Російські ядерні навчання "Гром" зазвичай передбачають масштабні маневри стратегічних ядерних сил, включаючи запуски бойових ракет. Офіційні особи США чекали щорічних навчань кілька тижнів, але нещодавно отримали повідомлення з росії про їхнє проведення. Росія повідомила США про початок своїх щорічних ядерних навчань, що містять запуски ракет, здатних нести ядерну зброю, пише пресслужба Пентагону Російські ядерні навчання "Гром" зазвичай передбачають масштабні маневри стратегічних ядерних сил, включаючи запуски бойових ракет. Офіційні особи США чекали щорічних навчань кілька тижнів, але нещодавно отримали повідомлення з росії про їхнє проведення.

Навчання є потенційним викликом Сполученим Штатам та їхнім союзникам, оскільки президент росії володимир путін намагається «замести сліди» після озвучених ним погроз про застосування ядерної зброї для захисту росії в її провальному вторгненні в Україну.



Представник Державного департаменту Нед Прайс наголосив на важливості дотримання вимог до повідомлення про проведення навчань.

"Хоча росія здійснює нічим неспровоковану агресію, використовуючи безвідповідальну ядерну риторику, ці заходи повідомлення гарантують, що ми не будемо застигнуті зненацька, і знижують ризик неправильного сприйняття", - сказав Прайс.

Російські навчання "Гром" за часом частково збігаються з ядерними навчаннями НАТО "Стійкий полудень", що проходять з 17 по 30 жовтня у північно-західній частині Європи, в яких беруть участь 14 країн.

Востаннє росія проводила ядерні навчання у лютому, напередодні свого повномасштабного вторгнення в Україну.