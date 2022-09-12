Росія запропонувала Індії «суттєві знижки» на нафту

11:46 12 вересня Київ, Україна





"Суттєві знижки" від росії будуть ще більшими, ніж від Іраку в останні два місяці,



Через це росія опустилася на третє місце у списку найбільших постачальників нафти до Індії, забезпечуючи 18,2% імпорту країни. Вперед вийшли Саудівська Аравія (20,8%) та Ірак (20,6%).



При цьому чиновники в Нью-Делі вважають, що навіть незважаючи на знижки, Індії варто збільшити постачання нафти з росії. Вони пояснюють це «нестабільною внутрішньою ситуацією в Іраку», який став одним із головних постачальників палива для країни.



Тим часом країни «Великої сімки» ухвалили рішення про запровадження стелі цін на російську нафту і домагаються, щоб до неї приєдналися Індія та Китай. Мета ініціативи Заходу – позбавити росію фінансів на продовження війни в Україні. Згідно з досягнутою домовленістю, стеля цін для російської нафти почне працювати 5 грудня цього року, а для нафтопродуктів — 5 лютого 2023-го. Якщо ціна за контрактом буде вищою за встановлену, страхувати перевезення нафти буде заборонено.



Захід намагається залучити до ініціативи Індію – другого за величиною імпортера нафти у світі. Однак поки що це йому не вдається. Росія готова постачати паливо в Індію за нижчими цінами, ніж зараз, але в обмін просить Нью-Делі відмовитися від підтримки ініціативи «Великої сімки» щодо запровадження стелі цін на нафту."Суттєві знижки" від росії будуть ще більшими, ніж від Іраку в останні два місяці, пише Business Standard з посиланням на джерела серед індійських чиновників. З липня Ірак постачає нафту в середньому на 9 доларів дешевше, ніж російське паливо. Водночас знижки від росії зменшуються: якщо у травні вони сягали 16 доларів за ціни 110 доларів за барель, то в серпні дисконт скоротився до 6 доларів.Через це росія опустилася на третє місце у списку найбільших постачальників нафти до Індії, забезпечуючи 18,2% імпорту країни. Вперед вийшли Саудівська Аравія (20,8%) та Ірак (20,6%).При цьому чиновники в Нью-Делі вважають, що навіть незважаючи на знижки, Індії варто збільшити постачання нафти з росії. Вони пояснюють це «нестабільною внутрішньою ситуацією в Іраку», який став одним із головних постачальників палива для країни.Тим часом країни «Великої сімки» ухвалили рішення про запровадження стелі цін на російську нафту і домагаються, щоб до неї приєдналися Індія та Китай. Мета ініціативи Заходу – позбавити росію фінансів на продовження війни в Україні. Згідно з досягнутою домовленістю, стеля цін для російської нафти почне працювати 5 грудня цього року, а для нафтопродуктів — 5 лютого 2023-го. Якщо ціна за контрактом буде вищою за встановлену, страхувати перевезення нафти буде заборонено.Захід намагається залучити до ініціативи Індію – другого за величиною імпортера нафти у світі. Однак поки що це йому не вдається.

«Будь-які штучні зміни у встановленому глобальному ціновому механізмі можуть мати непередбачені наслідки пізніше. Індія продовжить зважувати свої варіанти», - зазначило джерело Business Standard.

До війни в Україні Індія купувала у росії лише 1% сирої нафти, але після бойкоту Європи, яка відмовилася купувати російське паливо, москва переорієнтувала постачання в Азію. У квітні росія забезпечувала вже 8% імпорту сирої нафти Індії, у травні – 14%, а у червні – 18%. З липня російські поставки почали падати через знижки Іраку. Проте, згідно з даними Vortexa, у серпні росія щодня відправляла до Індії 738 024 барелі.