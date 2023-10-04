Росія зрадила вірменський народ - Шарль Мішель

08:39 04 жовтня Київ, Україна

Президент Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабаху, заявив, що росія зрадила вірменський народ.
 
Про це він сказав в інтерв'ю Euronews.
"Одне зараз точно, і ніхто не може цього не побачити. Росія зрадила вірменський народ, і росія висловила бажання мати присутніх солдатів, щоб гарантувати ці угоди про стабільність та безпеку. І ми бачимо, що цю військову операцію було розпочато без найменшої реакції з боку росії, яка була на місцях...", - сказав Мішель.
Водночас він підкреслив, що реакція у відповідь натомість була з боку Європейського Союзу.

Також президент Євроради додав, що Азербайджан "має виявити добру волю, сумлінність у зобов'язанні з необхідним моніторингом з боку міжнародної спільноти захистити права та безпеку всього населення, яке проживає в Азербайджані, включаючи вірменське населення".