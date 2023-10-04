Росія зрадила вірменський народ - Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабаху, заявив, що росія зрадила вірменський народ.
Про це він сказав в інтерв'ю Euronews.
Водночас він підкреслив, що реакція у відповідь натомість була з боку Європейського Союзу.
Також президент Євроради додав, що Азербайджан "має виявити добру волю, сумлінність у зобов'язанні з необхідним моніторингом з боку міжнародної спільноти захистити права та безпеку всього населення, яке проживає в Азербайджані, включаючи вірменське населення".
Також президент Євроради додав, що Азербайджан "має виявити добру волю, сумлінність у зобов'язанні з необхідним моніторингом з боку міжнародної спільноти захистити права та безпеку всього населення, яке проживає в Азербайджані, включаючи вірменське населення".
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