Росія зрадила вірменський народ - Шарль Мішель

"Одне зараз точно, і ніхто не може цього не побачити. Росія зрадила вірменський народ, і росія висловила бажання мати присутніх солдатів, щоб гарантувати ці угоди про стабільність та безпеку. І ми бачимо, що цю військову операцію було розпочато без найменшої реакції з боку росії, яка була на місцях...", - сказав Мішель.