Росія святкує "річницю" окупації Криму. Виступлять Газманов, Любе та Чичеріна

10:56 18 березня Київ, Україна

На окупованому півострові заплановано концерт на підтримку війни Росії проти України. Виступлять "Любе", Газманов та Чичеріна. "Нічні вовки" планують мотопробіг.



"Велику програму заходів" анонсував голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.



"На концерті виступатимуть гурт "Любе", Олег та Родіон Газманови, Юлія Чичеріна та наші найкращі творчі колективи міста", – йдеться у телеграм-каналі Развожаєва.



Лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов заявив, що 18 березня організує "традиційний автомотопробіг та святкову програму на горі Гасфорта".



"Колона з мотоциклів та автомобілів стартує 18 березня о 10:00 від перехрестя К. Маркса та вул. Сєрова в Сімферополі і пройде до Сапун-гори, де з'єднається із Севастопольською колоною. Святкова загальна авто/мотоколонна проїде через центр Севастополя до гори Гасфорта", – повідомили "Нічні вовки".



Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці анексії Криму, і не поїде цими днями на анексований півострів.



Представництво президента України в АР Крим закликає громадян України не брати участь у заходах, які організовує російська влада в Криму з нагоди восьмої річниці анексії Криму через можливі провокації.