росія втратила новий військовий супутник "Космос-2555" - NORAD

11:45 19 травня Київ, Україна

Супутник військового призначення "Космос 2555", запущений 29 квітня в інтересах міноборони на ракеті-носії легкого класу "Ангара-1.2", зійшов з орбіти і згорів в атмосфері.

Про це повідомляє командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

18 травня експерт Віталій Єгоров сказав, що «Космос-2555» може згоріти в атмосфері вже найближчим часом.

«Думаю, падіння (супутника) – питання кількох годин. Може, вже», - говорив Єгоров.

"Космос-2555" був запущений 29 квітня. На ракеті-носії, що виводила апарат на орбіту, був розміщений знак рашистів "Z" — символ російського військового вторгнення в Україну. Про успішний запуск супутника з космодрому Плесецьк повідомило російське міністерство оборони. Стверджувалося, що з ним підтримується зв'язок, його телеметричні та бортові системи працюють нормально, і він виведений на цільову орбіту. Проте незалежні спостерігачі зазначили, що супутник не подає радіосигнали та не утримується на орбіті. Роскосмос зробив спроби скоригувати його траєкторію, але безуспішно.



В умовах війни в Україні російська армія гостро потребує військових супутників для отримання розвідданих. У росії майже не залишилося супутників оптичного спостереження на орбіті. А у тих, що ще літають, закінчується термін служби. При цьому створення та запуск нових апаратів гальмують санкції.