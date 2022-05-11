Росія потрапила в список США як країна з "серйозними порушеннями свободи віросповідання"

07:48 09 грудня Київ, Україна

Росія потрапила в один список з Кубою і КНДР, як країни, які найбільш часто піддають своїх громадян гонінням щодо свободи віросповідання.



Про це йдеться в опублікованій заяві Держсекретаря США Майка Помпео.



У список країн, які викликають особливе занепокоєння за "систематичні, що продовжуються, кричущі порушення свободи віросповідання" внесені Бірма, Китай, Еритрея, Іран, Нігерія, КНДР, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан, відповідно до закону про міжнародну релігійну свободу від 1998 року.



"Коморські Острови, Куба, Нікарагуа і Росія внесені до спеціального списку для спостереження за урядами, які допустили "серйозні порушення свободи віросповідання"", - наголошується в заяві.



"Аль-Шабааб", "Аль-Каїда", "Боко Харам", "Хаят Тахрір аш-Шам", хусити, ІДІЛ, ІДІЛ-Велика Сахара, ІДІЛ-Західна Африка, "Джамаат Наср аль-Іслам валь-Муслімін" і "Талібан" також додані до списку як суб'єкти, які викликають особливе занепокоєння згідно з законом Френка Вульфа про міжнародну релігійну свободу від 2016 року.

"Я радий повідомити, що Судан і Узбекистан були виключені зі спеціального списку на підставі значного, конкретного прогресу, досягнутого їхніми відповідними урядами за останній рік. Їхні сміливі реформи своїх законів і практики служать взірцем для наслідування іншим країнам", - заявив Майк Помпео

У документі зазначається, що Сполучені Штати будуть продовжувати працювати над тим, "щоб покласти край зловживанням і переслідуванням за релігійними мотивами у всьому світі, а також забезпечити, щоб кожна людина, скрізь і в будь-який час, мала право жити згідно з велінням совісті".