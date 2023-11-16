Росія допомагає мігрантам перетинати кордони для дестабілізації Заходу - Штайнмаєр

"Я вважаю, що люди в росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також викликають внутрішні хвилювання і відповідно політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія та Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім випадково", - додав президент ФРН.