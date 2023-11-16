Росія допомагає мігрантам перетинати кордони для дестабілізації Заходу - Штайнмаєр

10:48 16 листопада Київ, Україна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та його колега з Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили росію в тому, що вона допомагає біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС.
 
Про це пише німецьке видання DW.

За словами фінського президента, останнім часом Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, і багато хто з них може попрямувати до Німеччини.

Штайнмаєр зазначив, що почастішали випадки потрапляння до ФРН мігрантів через Польщу, куди вони у свою чергу потрапляють із білорусі та росії.
"Я вважаю, що люди в росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також викликають внутрішні хвилювання і відповідно політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія та Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім випадково", - додав президент ФРН.