Росія допомагає мігрантам перетинати кордони для дестабілізації Заходу - Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та його колега з Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили росію в тому, що вона допомагає біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС.
Про це пише німецьке видання DW.
За словами фінського президента, останнім часом Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, і багато хто з них може попрямувати до Німеччини.
Штайнмаєр зазначив, що почастішали випадки потрапляння до ФРН мігрантів через Польщу, куди вони у свою чергу потрапляють із білорусі та росії.
За словами фінського президента, останнім часом Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, і багато хто з них може попрямувати до Німеччини.
Штайнмаєр зазначив, що почастішали випадки потрапляння до ФРН мігрантів через Польщу, куди вони у свою чергу потрапляють із білорусі та росії.
У той самий час низка фінських видань повідомила, що влада Фінляндії з 16 листопада має намір закрити пропускні пункти на кордоні з росією з метою забезпечення національної безпеки.
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