Росія "залишає" відкрите небо

12:23 19 травень Київ, Україна

19 травня Держдума Росії анонсувала остаточне рішення про вихід з договору щодо відкритого неба (ДВН), відповідний законопроєкт підписав Володимир Путін.

Дане рішення було прийнято одноголосно, повідомляє ТАСС.



Як зазначено в пояснювальних матеріалах, причиною для денонсації ДВН послужило рішення США вийти з цього багатостороннього договору, який надає право його учасникам здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю.



Остаточний вихід з договору відбудеться орієнтовно в грудні. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова.