Росія "залишає" відкрите небо

19 травня Держдума Росії анонсувала остаточне рішення про вихід з договору щодо відкритого неба (ДВН), відповідний законопроєкт підписав Володимир Путін.
Дане рішення було прийнято одноголосно, повідомляє ТАСС.
Як зазначено в пояснювальних матеріалах, причиною для денонсації ДВН послужило рішення США вийти з цього багатостороннього договору, який надає право його учасникам здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю.
Остаточний вихід з договору відбудеться орієнтовно в грудні. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова.
Як зазначено в пояснювальних матеріалах, причиною для денонсації ДВН послужило рішення США вийти з цього багатостороннього договору, який надає право його учасникам здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю.
Остаточний вихід з договору відбудеться орієнтовно в грудні. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова.
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