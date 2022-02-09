Росія "залишає" відкрите небо

12:23 19 травень Київ, Україна

19 травня Держдума Росії анонсувала остаточне рішення про вихід з договору щодо відкритого неба (ДВН), відповідний законопроєкт підписав Володимир Путін.
 
Дане рішення було прийнято одноголосно, повідомляє ТАСС.

Як зазначено в пояснювальних матеріалах, причиною для денонсації ДВН послужило рішення США вийти з цього багатостороннього договору, який надає право його учасникам здійснювати обльоти територій один одного для спостереження за військовою діяльністю.

Остаточний вихід з договору відбудеться орієнтовно в грудні. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова.
"Після того, як закон, як я сподіваюся, буде прийнятий і потім, як я сподіваюся, схвалений в Раді Федерації, він надходить на підпис президенту. І після підписання ми, МЗС, повинні передати... зберігачам договору - Угорщині та Канаді - ноту, повідомлення про те, що таке рішення прийнято, і Росія залишає договір. З дня цієї ноти починається відлік шестимісячного періоду до того, як країна вважається офіційно такою, що залишила договір", - сказав Рябков.