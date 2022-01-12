Росія підриває постачання газу до Європи на тлі протистояння з Україною - МЕА

15:49 12 січень Київ, Україна

Росія сприяє недопостачанню природного газу до Європи, заявив у середу глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, зазначивши, що це відбувається на тлі протистояння між Москвою та Заходом через Україну.



МЕА, що базується в Парижі, орган з нагляду за енергетикою розвинених країн, попередив, що високі ціни на енергоносії та проблеми споживачів, спричинені газовою кризою, зумовлюють запровадження обов'язкових квот на зберігання для європейських компаній у майбутньому.

"Ми вважаємо, що поведінка Росії створює сильну напруженість на європейських газових ринках", - сказав Біроль журналістам, зазначивши, що "сьогодні низькі потоки російського газу до Європи збігаються з посиленням геополітичної напруженості навколо України".

За словами Біроля, російська газова компанія «Газпром» скоротила експорт до Європи на 25% у річному обчисленні у четвертому кварталі 2021 року, незважаючи на високі ринкові ціни та скорочення спотових продажів, тоді як інші експортери збільшили їх.

«Поточний дефіцит сховищ у Європейському союзі багато в чому пов'язаний із «Газпромом». Низький рівень сховищ на об'єктах компанії в ЄС становить половину дефіциту сховищ у ЄС, хоча об'єкти Газпрому становлять лише 10% загальної ємності сховищ у ЄС», — додав він.

Експорт російських енергоресурсів знаходиться в центрі уваги на тлі протистояння між Росією та Заходом, оскільки Росія нарощує свою військову присутність поблизу сусідньої України, яка намагається налагодити тісніші зв'язки з НАТО.

Деякі законодавці Європейського Союзу звинуватили Росію, яка постачає понад 30% природного газу в блок, у використанні кризи як важеля впливу, доки Росія та НАТО проводять переговори у Брюсселі у середу.

Москва це спростувала, а Газпром заявив, що повністю виконав європейські контракти.

Тим не менш, Біроль сказав, що Росія могла б збільшити поставки до Європи як мінімум на одну третину за рахунок надлишкових резервних потужностей, що еквівалентно 10% середньомісячного споживання газу в ЄС або повного судна ЗПГ щодня комерційно доступними трубопроводами.