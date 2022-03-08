Росія: підліток розстріляв людей на зупинці

21:24 12 жовтень Київ, Україна

У Нижньогородській області підліток з рушниці розстріляв людей на автобусній зупинці, після чого втік з місця злочину.



Про це повідомляють місцеві та федеральні ЗМІ РФ.



Інцидент стався близько четвертої години дня в селищі Великоорловське Борського району, коли до зупинки підійшов автобус. Влада підтвердила, що троє чоловіків були вбиті, три жінки отримали поранення і були госпіталізовані, двоє постраждалих перебувають у вкрай важкому стані, ще один - у важкому.





За попередніми даними, того, хто стріляв, звуть Данило Монахов, йому 18 років. Мотиви його дій поки не зрозумілі. Як пише "Нижній Новгород онлайн" з посиланням на одного з очевидців, Монахов вранці приїхав з Нижнього Новгорода до своєї бабусі (вона виявилася серед поранених), вони посварилися, після чого Монахов вистрілив в неї, а потім вбив сусіда, який прийшов на шум, після чого пішов на зупинку, де продовжив стрілянину. Інший очевидець розповів, що той, хто стріляв, цілився в перехожих, а в автобус дріб потрапила випадково.

Підозрюваному вдалося втекти. Міліція опублікувала орієнтування на того, хто стріляв. У ньому говориться, що у Монахова з собою є дві гладкоствольні рушниці та близько 40 патронів і що він може пересуватися на автомобілі KIA.