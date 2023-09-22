Росія планує збільшити витрати на оборону до 6% ВВП у 2024 році

18:17 22 вересня Київ, Україна

На тлі війни проти України наступного року влада росії планує збільшити витрати на оборону до 6% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.





За даними видання, зокрема, планується встановити витрати на оборону на рівні 6% ВВП росії у 2024 році проти 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.



Згідно з драфтовим документом, який уряд росії обговорить у п'ятницю, 22 вересня, витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів США) в 2024 році з 6,4 трильйона рублів (66 мільярдів доларів США) в поточному році.



Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більшим у порівнянні з 3,6 трильйона рублів (37,4 мільярда доларів США), виділеними в 2021 році, в останній рік перед тим, як президент росії володимир путін почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року.



Очікується, що витрати на засекречені статті бюджету зростуть майже вдвічі, до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% загальних бюджетних видатків, подвоївши таємну частку з історичного мінімуму у 14,9% у 2021 році, зазначає видання. Про це повідомляє Bloomberg, ознайомившись із проєктом бюджетних планів рф на 2024 рік.За даними видання, зокрема, планується встановити витрати на оборону на рівні 6% ВВП росії у 2024 році проти 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.Згідно з драфтовим документом, який уряд росії обговорить у п'ятницю, 22 вересня, витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів США) в 2024 році з 6,4 трильйона рублів (66 мільярдів доларів США) в поточному році.Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більшим у порівнянні з 3,6 трильйона рублів (37,4 мільярда доларів США), виділеними в 2021 році, в останній рік перед тим, як президент росії володимир путін почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року.Очікується, що витрати на засекречені статті бюджету зростуть майже вдвічі, до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% загальних бюджетних видатків, подвоївши таємну частку з історичного мінімуму у 14,9% у 2021 році, зазначає видання.

"У разі ухвалення російського бюджету в цій редакції, наступного року витрати на оборону в росії перевищать соціальні витрати навіть у той час, коли кремль готується до президентських виборів у березні 2024 року і коли економіка країни перебуває під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій", - йдеться у повідомленні.

У той самий час, незважаючи на зростання витрат на війну та вплив санкцій, уряд росії прогнозує надходження у розмірі більше 35 трильйонів рублів, що на 22% більше, ніж у 2023 році, а дефіцит бюджету скоротиться вдвічі, до 0,9% ВВП у 2024 році з 1,8% цього року. Також російська влада очікує, що дефіцит продовжить скорочуватися до 0,4% ВВП у 2025 році.