Росія планує створити військову базу у східній Лівії, погрожуючи Європі

08:09 06 листопада Київ, Україна

Згідно з повідомленням Bloomberg, росія планує створити військово-морську базу у східній частині Лівії з метою встановити свою присутність на південному кордоні Європи, розширити контроль та шпигувати за Євросоюзом.



Інформація про цю співпрацю між росією та Лівією почала з'являтися після візиту генерала Халіфи Хафтара до москви, де він зустрічався з російським президентом путіним 28 вересня. За даними Bloomberg, Хафтар готовий надати росії кілька авіабаз і дозвіл на постійне базування російських військових кораблів у порту Тобрука.



Хафтар контролює значну кількість нафтових об'єктів у Лівії, яка має близько 40% нафтових запасів усієї Африки. В обмін на військову підтримку, включаючи системи протиповітряної оборони та підготовку пілотів та спецпризначенців, необхідних для опору урядовим силам, росії обіцяють надати кілька авіабаз, де нині розміщено воєнізовані формування, такі як ПВК Вагнер.



Колишній спецпосланник США в Лівії Джонатан Уайнер зазначив, що такий розвиток подій становить серйозну загрозу і викликає занепокоєння у Сполучених Штатах. США довгий час прагнули обмежити вплив росії в регіоні Середземного моря і розглядають цей хід рф як спробу наблизитися до північної частини Африки та Європи.