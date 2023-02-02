Росія перестала бути надійним експортером зброї – британська розвідка

Роль росії як надійного експортера озброєнь, швидше за все, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
За даними британської розвідки, дефіцит комплектувальних, ймовірно, впливає на виробництво обладнання на експорт, наприклад, бронетехніки, ударних вертольотів та систем протиповітряної оборони.
Крім того, здатність росії забезпечувати підтримку наявних експортних контрактів, таких як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно підірвана щонайменше протягом наступних трьох-п'яти років, зазначили британські розвідники.
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