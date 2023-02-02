Росія перестала бути надійним експортером зброї – британська розвідка

15:21 02 лютого Київ, Україна

Роль росії як надійного експортера озброєнь, швидше за все, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

“Ще до вторгнення частка росії на міжнародному ринку озброєнь зменшувалася. Тепер же, зіткнувшись із суперечливими вимогами, росія майже напевно віддасть перевагу розгортанню знову озброєнь власними силами в Україні, а не постачанню їх партнерам-експортерам”, — йдеться у повідомленні британських розвідників.

За даними британської розвідки, дефіцит комплектувальних, ймовірно, впливає на виробництво обладнання на експорт, наприклад, бронетехніки, ударних вертольотів та систем протиповітряної оборони.



Крім того, здатність росії забезпечувати підтримку наявних експортних контрактів, таких як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно підірвана щонайменше протягом наступних трьох-п'яти років, зазначили британські розвідники.