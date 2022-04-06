Росія відправила миротворців у Вірменію

Підписаний документ про перемир'я в Нагірному Карабаху між Росією, Вірменією та Азербайджаном передбачає розміщення миротворців РФ на території Нагірного Карабаху, які будуть стежити за дотриманням домовленостей.
Літак з офіцерами командування російської миротворчої місії в Нагірному Карабаху вже прибув до Вірменії.
Цю інформацію повідомили в Міністерстві оборони РФ.
У повідомленні говориться, що російський військово-транспортний літак ІЛ-76 приземлився в аеропорту Еребуні.
На цей момент йде підготовка до прибуття російських військово-транспортних літаків з підрозділами 15-ї миротворчої бригади.
Відповідно до домовленостей між Вірменією, Азербайджаном і Росією, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху розмістять:
- 1960 російських миротворців;
- 90 бронетранспортерів;
- 380 військових і спеціальних автомобілів.
15-а окрема мотострілецька бригада складає основу миротворчого контингенту.
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