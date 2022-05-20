росія залишила Фінляндію без газу

Російський Газпром оголосив про припинення постачання газу фінській компанії Gasum з 7:00 ранку 21 травня за відмову оплачувати рублями.
Про це повідомляє сайт компанії.
Відповідне повідомлення від "дочки" Газпрому, "Газпром експорту", компанія отримала вдень у п'ятницю.
Генеральний директор Gasum Міка Вільянен заявив, що "дуже прикро", що поставки за контрактом припиняються, але компанія була готова до такого сценарію і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, зможе забезпечити всіх споживачів газом у найближчі місяці.
Раніше компанія відмовилася платити за російський газ рублями, чим відкинула новий кремлівський механізм.
Таким чином, Фінляндія приєдналася до Польщі та Болгарії, постачання газу яким росія вимкнула ще у квітні з тієї ж причини – несплати у рублях.
Раніше компанія відмовилася платити за російський газ рублями, чим відкинула новий кремлівський механізм.
Таким чином, Фінляндія приєдналася до Польщі та Болгарії, постачання газу яким росія вимкнула ще у квітні з тієї ж причини – несплати у рублях.
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