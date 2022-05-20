росія залишила Фінляндію без газу

15:03 20 травня Київ, Україна

Російський Газпром оголосив про припинення постачання газу фінській компанії Gasum з 7:00 ранку 21 травня за відмову оплачувати рублями.

Про це повідомляє сайт компанії.

"Імпорт природного газу з росії за контрактом на постачання Gasum буде припинено у суботу, 21 травня о 07.00", - пише компанія.

Відповідне повідомлення від "дочки" Газпрому, "Газпром експорту", компанія отримала вдень у п'ятницю.

"Починаючи з завтрашнього дня [21 травня] і в наступному літньому сезоні, Gasum постачатиме природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector [що з'єднує Фінляндію та Естонію]", - заявили в компанії.

Генеральний директор Gasum Міка Вільянен заявив, що "дуже прикро", що поставки за контрактом припиняються, але компанія була готова до такого сценарію і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, зможе забезпечити всіх споживачів газом у найближчі місяці.



Раніше компанія відмовилася платити за російський газ рублями, чим відкинула новий кремлівський механізм.



Таким чином, Фінляндія приєдналася до Польщі та Болгарії, постачання газу яким росія вимкнула ще у квітні з тієї ж причини – несплати у рублях.