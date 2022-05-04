Росія опустилася у рейтингу свободи преси до рівня Афганістану

10:54 03 травня Київ, Україна

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну свобода преси в росії практично перестала існувати, вважають експерти міжнародної організації «Репортери без кордонів» (RSF).

В організації зазначили, що з лютого 2022 року в країні йде зачистка медіапростору від будь-якого інакомислення: сайти незалежних видань блокують, телеканали позбавляють частот, багато ЗМІ визнані іноагентами.

«Офіційний дискурс, який транслюється пропагандою, найчастіше заснований на конспірологічних теоріях та розповідях про історичну несправедливість стосовно росії», — йдеться у публікації.

Активна боротьба зі свободою слова почалася під час пандемії коронавірусу, коли було введено відповідальність за публікацію «фейків». Новий імпульс цьому процесу надала війна в Україні, а західні санкції разом із економікою країни також підірвали фінансову базу незалежних медіа. Цей факт, а також цензура змусили деякі редакції закритися, а журналістів - змінити професію або виїхати з росії, додали в RSF.

Згідно зі щорічним звітом RSF країн за рівнем свободи преси, росія опустилася зі 150-го на 155 рядок.



Тепер росія знаходиться на одному рівні з Азербайджаном (154 місце) та Афганістаном (156). За свободою преси країну обігнали навіть білорусь (153) та Таджикистан (152). На багато рядків вище виявилися такі африканські держави, як Лівія (143), Сомалі (140), Зімбабве (137), Руанда (136), Уганда (132) та інші.



Деякі країни Африки змогли досягти свободи слова, як у розвинених державах. Наприклад, Намібія (18 місце) стоїть у рейтингу поряд із Німеччиною (16). Високі рядки також займають Гамбія (50), Сьєрра-Леоне (46), Буркіна-Фасо (41), Кот-д'Івуар (37), ПАР (35).



Лідерами рейтингу традиційно стали скандинавські країни. Перше місце посіла Норвегія, друге – Данія, третє – Швеція. Далі йдуть Естонія, Фінляндія, Ірландія, Португалія, Коста-Ріка, Литва та Ліхтенштейн.