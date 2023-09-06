Росія звертається до "тіньового флоту" для перевезення зерна

08:36 09 серпня Київ, Україна

Росія все більше покладається на "тіньовий флот" для експорту зерна, використовуючи зазвичай старі кораблі, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на 10 представників морських страховиків, трейдерів та судноплавних компаній.



Як зазначають співрозмовники, відсутність кораблів в росії і скорочення діяльності в країні-агресорі західних зернотрейдерів підвищують витрати на транспортування російської пшениці. Однак москва збирається експортувати близькі до рекордних обсяги, але наявний у неї флот зернових суден значно нижчий від потреб.



Агентство вказує на проблеми росії із зерновою угодою, з якими стикалися російські експортери зерна під час роботи із західними контрагентами. Це включає судновласників, страховиків та банки, які часто відмовлялися співпрацювати.



Джерела Reuters інформують, що три великі судновласники вже з лютого 2022 року припинили взаємодію з росією. Страховики також кажуть, що російські порти та термінали часто не проходять перевірку на зв'язок із підсанкційними особами. Навіть заправлення суден пальним у росії може порушувати західні санкції.



Торік москва експортувала рекордну кількість пшениці на суднах, орендованих у міжнародних судновласників та трейдерів. Однак ситуація змінилася цього літа, коли великі трейдери Louis Dreyfus, Viterra і Cargill припинили роботу з рф.



У зв'язку з цим росія почала орендувати судна у малих судновласників, не пов'язаних із цими трейдерами. Заявки у липні зросли на 40%.



Цей процес призводить до підвищення вартості страхових премій перевезення російського зерна. За даними співрозмовників агентства, додаткові страхові премії становлять десятки тисяч доларів на день. Понад 70% російського експорту зерна проходять через чорноморські порти.



Судновласники, які ще працюють з російськими портами, також значно підвищили ціни на свої послуги. Вартість перевезення російських вантажів на 10 тисяч доларів на день вища, ніж вантажі з портів Болгарії та Румунії.



Джерела Reuters вважають, що росії в ситуації все складніше підтримувати високі темпи експорту, які були в 2022 році.



Міністерство сільського господарства росії спрогнозувало, що експорт російського зерна знизиться приблизно на 8% у 2023-2024 роках порівняно з торішнім максимумом 60 мільйонів тонн, але не уточнило причину.



У грудні 2022 року відомство оголосило про план побудувати флот із 61 нового зернового судна, але досі немає інформації про замовлення на будівництво, а процес побудови одного судна зазвичай триває близько трьох років. Зараз у росії налічується всього 31 зерновоз, і більшість із них старі та невеликі.