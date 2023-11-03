Росія не визнає ХАМАС терористичним угрупуванням

17:31 03 листопада Київ, Україна

Країна-агресор росія відмовилася визнати угруповання ХАМАС терористичною організацією після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.



Цю інформацію розповсюдив Telegam-канал Mash у п'ятницю, 3 листопада.



За даними каналу, правозахисник Іван Мельников звернувся з відповідним проханням до генерального прокурора Ігоря Краснова, проте отримав відмову.



Офіційна позиція росії пояснюється тим, що стосовно учасників "Ісламського руху опору" на території росії не було заведено жодної кримінальної справи, і не було винесено жодного обвинувального судового вироку.



Отже, вважати палестинський рух ХАМАС терористичною організацією в цій ситуації вважається неправильним.