Росія не визнає ХАМАС терористичним угрупуванням

17:31 03 листопада Київ, Україна

Країна-агресор росія відмовилася визнати угруповання ХАМАС терористичною організацією після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Цю інформацію розповсюдив Telegam-канал Mash у п'ятницю, 3 листопада.

За даними каналу, правозахисник Іван Мельников звернувся з відповідним проханням до генерального прокурора Ігоря Краснова, проте отримав відмову.

Офіційна позиція росії пояснюється тим, що стосовно учасників "Ісламського руху опору" на території росії не було заведено жодної кримінальної справи, і не було винесено жодного обвинувального судового вироку.

Отже, вважати палестинський рух ХАМАС терористичною організацією в цій ситуації вважається неправильним.