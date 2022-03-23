Росія не визнає факт отруєння. Навальний подав позов до ЄСПЛ

10:31 31 жовтня Київ, Україна

Росія продовжує порушувати всі можливі права людини стосовно Олексія Навального: від відмови повернути особисті речі з томської лікарні до відмови визнати факт отруєння політика. Наполеглива відмова Кремля зізнатися в замаху на життя і відкрити кримінальну справу за фактом отруєння опозиціонера змусили Навального звернутися з відповідним позовом до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це в п'ятницю, 30 жовтня, заявила адвокатка Навального Ольга Михайлова.

За її словами, Страсбурзький суд надав позову Навального пріоритетний статус.

"До 2 листопада ми доповнюємо форму заяви з урахуванням відмов у порушенні кримінальної справи в Росії і відсутності будь-якого розслідування. Є факт отруєння і застосування сильної хімічної забороненої речовини, але в нашій країні щось робити з цього приводу не збираються", - заявила вона.

За словами Михайлової, в своєму позові Навальний поскаржився на порушення російською владою статті 2 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (право на життя).

Перед цим директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов повідомив в Twitter про рішення Кіровського районного суду Томська визнати законною відмову в порушенні кримінальної справи про отруєння Навального і відмовити в задоволенні вимоги Навального повернути його речі, вилучені перед його відправкою в Берлін.

Як повідомлялося, Навальний висловив упевненість, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін. При цьому опозиціонер підкреслив, що не боїться і після лікування повернеться в Росію.

На це спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав образливими висловлювання Навального і повідомив, що з ним працюють західні спецслужби, зокрема, американське ЦРУ.