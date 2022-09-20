Росія не отримала дозволу на легальний продаж iPhone 14 - ЗМІ

Російська асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК) заявила, що нові телефони не можуть перебувати в легальному обігу на ринку росії без особливих дозволів.
Про це повідомляє росЗМІ.
Асоціація вказує, що ритейлери можуть продавати телефони, якщо у них є сертифікати, декларації та спеціальна нотифікація щодо характеристик шифрувальних (криптографічних) засобів та товарів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) або висновки Центру ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ.
Представник РАТЕК розповів, що йому невідомо, що хтось у росії чи ЄАЕС отримав усі необхідні документи для продажу iPhone 14.
Також видання зазначило, що у Єдиному реєстрі нотифікацій ЄАЕС не згадується, що новій моделі iPhone видали такий документ.
Натомість попередні замовлення на iPhone 14 у росії приймали мережі МТС та М.Відео, також до продажу айфонів готувалися у Білайні, Wildberries, Яндекс.Маркеті та Ozon.
У "М.Відео-Ельдорадо" заявили, що планують отримати нотифікацію на iPhone 14 та інші пристрої. У Wildberries сказали, що продаж iPhone почнеться на початку жовтня. Інші мережі відмовилися від коментарів.
Асоціація вказує, що ритейлери можуть продавати телефони, якщо у них є сертифікати, декларації та спеціальна нотифікація щодо характеристик шифрувальних (криптографічних) засобів та товарів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) або висновки Центру ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ.
Представник РАТЕК розповів, що йому невідомо, що хтось у росії чи ЄАЕС отримав усі необхідні документи для продажу iPhone 14.
Також видання зазначило, що у Єдиному реєстрі нотифікацій ЄАЕС не згадується, що новій моделі iPhone видали такий документ.
Натомість попередні замовлення на iPhone 14 у росії приймали мережі МТС та М.Відео, також до продажу айфонів готувалися у Білайні, Wildberries, Яндекс.Маркеті та Ozon.
У "М.Відео-Ельдорадо" заявили, що планують отримати нотифікацію на iPhone 14 та інші пристрої. У Wildberries сказали, що продаж iPhone почнеться на початку жовтня. Інші мережі відмовилися від коментарів.
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