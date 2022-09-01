Росія не має морального права засідати у G20, - Ліз Трасс

09:59 20 серпня Київ, Україна

Росія не має морального права засідати в G20, доки вона продовжує вторгнення в Україну. Про це у п'ятницю, 19 серпня, пише Reuters із посиланням на главу Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

"Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", - сказала Трасс.

Міністр закордонних справ вітала прагнення Індонезії обговорити події в Україні та те, що її на саміті G20 може представити президент Володимир Зеленський.

Раніше в Білому домі заявили, що Зеленський повинен взяти участь у саміті на Балі, якщо туди приїде президент росії володимир путін.

Цього року саміт Великої двадцятки заплановано на 15-16 листопада на Балі.

Нагадаємо, російський і китайський лідери володимир путін і Сі Цзіньпін мають намір особисто бути присутнім на саміті Великої двадцятки в Індонезії.