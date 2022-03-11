Росія не хоче брати участь в переговорах про відповідальність за знищення MH17 над Донбасом

12:54 16 жовтень Київ, Україна

Росія вийшла з тристоронніх консультацій з Австралією і Нідерландами у справі про відповідальність за знищення пасажирського Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом.

У МЗС РФ заявили, що після подачі Нідерландами скарги проти Росії в Європейський суд з прав людини продовжувати консультації з Австралією і Нідерландами безглуздо.
«Гаага вибрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії в ЄСПЛ. Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь в них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі», - заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.
Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок підтвердив, що Росія повідомила їм про своє рішення в односторонньому порядку припинити переговори про відповідальність за крах рейсу MH17.

«Нідерланди дуже шкодують про це рішення. Особливо боляче родичам жертв авіакатастрофи», - сказав він.

Блок підтвердив, що його уряд не відмовляється від будь-якої можливості домогтися справедливості стосовно 298 жертв та їхніх родичів.

Росія, Нідерланди і Австралія в 2019 році почали переговори про правову відповідальність Москви за катастрофу рейсу MH17.

У 2020 році Нідерланди подали в ЄСПЛ позов проти Росії у справі про МН17.

Уряд Нідерландів стверджує, що літак був збитий із зенітної ракетної системи Бук, яка належала і була надана РФ, і російський уряд несе відповідальність за смерть 298 осіб на борту.
 

Пасажирський Boeing-777, що виконував рейс MH17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Об'єднана слідча група, яка веде міжнародне розслідування катастрофи Boeing MH17, прийшла до висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу Бук поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.