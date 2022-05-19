росія не буде виконувати рішення ЄСПЛ

08:28 19 травня Київ, Україна

16 травня, рівно через 2 місяці після виключення росії з Ради Європи, російські парламентарії запропонували законодавчо оформити "розлучення" росії з Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).

Відповідний законопроєкт уже затверджено у першому читанні в російській держдумі. Втім, росіяни зможуть подавати скарги на порушення прав людини, якщо вони сталися до 16 вересня 2022 року.

Також постанови ЄСПЛ більше не вважатимуться підставою для перегляду рішень російських судів, йдеться у ще одному ухваленому законопроєкті.