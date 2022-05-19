росія не буде виконувати рішення ЄСПЛ

16 травня, рівно через 2 місяці після виключення росії з Ради Європи, російські парламентарії запропонували законодавчо оформити "розлучення" росії з Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).
Відповідний законопроєкт уже затверджено у першому читанні в російській держдумі. Втім, росіяни зможуть подавати скарги на порушення прав людини, якщо вони сталися до 16 вересня 2022 року.
Також постанови ЄСПЛ більше не вважатимуться підставою для перегляду рішень російських судів, йдеться у ще одному ухваленому законопроєкті.
Згідно з поправками, згадку ЄСПЛ виключать із «Закону про прокуратуру», закону «Про утримання під вартою підозрюваних та обвинувачених у скоєнні злочинів», «Про компенсацію за порушення права на судочинство у розумний строк або права на виконання судового акта у розумний термін», Кодексу адміністративного судочинства, КВК росії.
Один із авторів двох законопроєктів Павло Крашенинников цікаво пояснює, чому агресор не повинен виконувати рішення ЄСПЛ. Ця потреба нібито зникла після того, як росія залишила була виключена з Ради Європи.
Крашенинников цинічно переконує, що можливість для звичайних громадян звернутися до ЄСПЛ була позитивною. Проте останнім часом вона "почала сильно політизуватись".
Росія потроху заганяє себе у міжнародну ізоляцію
Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ росії вже приготувало список угод з міжнародними організаціями, які вони планують розірвати. Цікаво, що агресор збирається залишити Світову організацію торгівлі (СОТ) і Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).
Один із авторів двох законопроєктів Павло Крашенинников цікаво пояснює, чому агресор не повинен виконувати рішення ЄСПЛ. Ця потреба нібито зникла після того, як росія залишила була виключена з Ради Європи.
Крашенинников цинічно переконує, що можливість для звичайних громадян звернутися до ЄСПЛ була позитивною. Проте останнім часом вона "почала сильно політизуватись".
Росія потроху заганяє себе у міжнародну ізоляцію
Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ росії вже приготувало список угод з міжнародними організаціями, які вони планують розірвати. Цікаво, що агресор збирається залишити Світову організацію торгівлі (СОТ) і Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).
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