Росія нарощує військову присутність на Курилах

19:05 02 грудень Київ, Україна

Російська Федерація розмістила берегові протикорабельні ракетні комплекси Бастіон на курильському острові Матуа.

Про це повідомляє Тихоокеанський флот РФ у четвер, 2 грудня.

"На цьому віддаленому острові в центральній частині Курильської гряди ракетники Тихоокеанського флоту нестимуть цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією та зонами проток", - йдеться у повідомленні.

Ракетні комплекси та особовий склад на Матуа доставили великі десантні кораблі Приморської флотилії різних родів. Для експлуатації та обслуговування техніки змонтовано обладнання технічних постів, розгорнуто сховища техніки та матеріальних засобів, обладнано під'їзди до стартових позицій.

На острові розгорнуто автономне військове містечко, де облаштовані приміщення для цілорічного несення служби та проживання.



Слід нагадати, що наприкінці 2017 року російські військові також добудували аеродром та оголосили про плани створити на острові Матуа пункт базування кораблів ВМФ Росії. Цікаво, що острів Матуа грав стратегічно важливу роль у роки Другої світової війни. Там була одна з найбільших японських військово-морських баз.



22 листопада 2016 р. газета Тихоокеанського флоту "Бойова вахта" повідомляла також, що берегові протикорабельні ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" розміщені на островах Ітуруп та Кунашир.



Японія послідовно виступає проти зміцнення військової присутності Російської Федерації у районі островів Курильської гряди, ці території вважаються окупованими.



Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm вважає, що дієвим варіантом асиметричної відповіді Японії на зухвалі дії РФ щодо мілітаризації Курильської гряди могла б стати заборона продажу Росії двигунів японської фірми Saito, що використовуються для комплектації БПЛА "Орлан-10".