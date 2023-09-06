Росія нагадує "бензоколонку, у власника якої є атомна бомба" - Боррель

08:26 20 серпня Київ, Україна

Росія стрімко втрачає свій авторитет у міжнародному співтоваристві і стає практично вигнанцем. Дуже точно охарактеризував її нинішнє становище верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. В інтерв'ю іспанській газеті El Pais він сказав, що росія не може досягти успіху у війні проти України, а її економіка - слабка. Вона більше нагадує "бензоколонку, власник якої має атомну бомбу".

Порівнюючи відносини Євросоюзу з Китаєм та рф, він зазначив, що Китай - справжній геополітичний гравець, а росія - економічний карлик.

"Вона як заправна станція, власник якої має атомну бомбу", – сказав Жозеп Боррель.

Він зазначив, що російський диктатор володимир путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, "майже у всьому помилявся", оскільки початковий намір володимира путіна провести швидкий і успішний наступальний бліцкриг в Україні через 18 місяців змінився позицією оборони.

Боррель також зазначив, що вторгнення путіна в Україну змусило ЄС значно знизити свою залежність від російського газу, що завдало удару російській економіці, а заколот пригожина завдав удару по авторитету самого путіна. Однак розуміти це глава кремля не хоче.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом та своєю армією заради свого особистого та політичного виживання, і тому так важко вести мирні переговори", - сказав Боррель.

Він також зазначив, що масштаб військових злочинів з боку збройних сил російської федерації в Україні може бути порівнянний лише зі злочинами, скоєними під час Другої світової війни. Він особливо наголосив, що місто Маріуполь стало місцем кількох руйнувань, аналогічних масштабам бомбардування Герніки.

Раніше Жозеп Боррель зазначив, що росія пропонує країнам, що розвиваються, дешеве зерно для створення нових залежностей, і поглиблює економічну вразливість, а також глобальну продовольчу нестабільність.