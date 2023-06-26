Росія завдала авіаудару в Сирії, загинули цивільні

Внаслідок російського авіаудару по низці населених пунктів поблизу сирійського міста Ідліб на північному заході країни загинули цивільні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на групу швидкого реагування "Білі шоломи". За даними видання, загалом загинули щонайменше дев'ять цивільних, у тому числі двоє дітей, десятки людей отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на групу швидкого реагування "Білі шоломи". За даними видання, загалом загинули щонайменше дев'ять цивільних, у тому числі двоє дітей, десятки людей отримали поранення.
Свідки та рятувальники розповіли, що літаки також завдали ударів по селах у гірському регіоні Джабаль аль-Завія та західних околицях міста Ідліб, що входять до буферної зони, створеної росією та Туреччиною.
Росія та її союзники в Сирії не надали жодних коментарів щодо удару. При цьому сирійська артилерія також обстріляла райони, що контролюються повстанцями, в сільській місцевості на захід від Алеппо, пише видання.
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