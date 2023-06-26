Росія завдала авіаудару в Сирії, загинули цивільні

09:05 26 червня Київ, Україна

Внаслідок російського авіаудару по низці населених пунктів поблизу сирійського міста Ідліб на північному заході країни загинули цивільні.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на групу швидкого реагування "Білі шоломи". За даними видання, загалом загинули щонайменше дев'ять цивільних, у тому числі двоє дітей, десятки людей отримали поранення.

"За даними центрів стеження, бомби на овочевий ринок у Джиср аш-Шугур, переповнений покупцями напередодні мусульманського свята Курбан-байрам, скинули російські військові літаки. Щонайменше дев'ятеро людей загинули та 30 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Свідки та рятувальники розповіли, що літаки також завдали ударів по селах у гірському регіоні Джабаль аль-Завія та західних околицях міста Ідліб, що входять до буферної зони, створеної росією та Туреччиною.

"Ці російські удари є найбільш смертоносними в Сирії цього року", - заявив глава британської групи Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман.

Росія та її союзники в Сирії не надали жодних коментарів щодо удару. При цьому сирійська артилерія також обстріляла райони, що контролюються повстанцями, в сільській місцевості на захід від Алеппо, пише видання.