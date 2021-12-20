Росія наклала вето на резолюцію ООН про зміну клімату та міжнародну безпеку

08:17 14 грудень Київ, Україна

Учора, 13 грудня, Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, у якій зміна клімату розглядається як загроза міжнародній безпеці.



113 із 193 країн-членів ООН підтримали цю пропозицію, у тому числі 12 із 15 членів Ради.



Але Індія та Росія, яка має право вето, проголосували проти, Китай утримався.



Посланці Росії та Індії заявили, що це питання має залишатися у віданні таких груп ООН, як Рамкова конвенція про зміну клімату.



Включення проблеми зміни клімату до порядку денного Ради Безпеки лише посилить глобальні розбіжності, на які вказали минулого місяця переговори щодо клімату у Глазго, заявили в Росії.



"Позиціонування зміни клімату як загрози міжнародній безпеці відволікає увагу Ради від справжніх причин конфлікту, що глибоко укорінилися, в країнах, що стоять на порядку денному Ради'', - сказав посол Росії Василь Небензя, додавши, що резолюція переводить наукову проблему в політизоване русло і дає нагоду втрутитися в політику практично будь-якої країни на планеті.



Прихильники заходу заявили, що він є розумним кроком для вирішення питання, що має життєво важливе значення.