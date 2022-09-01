Росія розпочне виробництво безпілотників у спорожнілих торгових центрах

08:32 28 серпня Київ, Україна

У росії пропонують переобладнати торгові центри, які займалися торгівлею західними брендами, під виробництво безпілотників. З такою пропозицією виступив головний конструктор "дочки" концерну Калашніков" Zala Aero Олександр Захаров, пишуть Відомості.

"Мені як людині, народженій і працюючій у місті зброярів, було гірко бачити, як побудовані за радянських часів потужні заводи один за одним перетворювалися на торгові центри. Але є спосіб, як швидко і багаторазово збільшити випуск безпілотних апаратів. Нами розроблено концепцію переобладнання торгових центрів, в яких до початку СВО торгували переважно товарами західних брендів, у заводи з конвеєрного виробництва трьох типів вітчизняних безпілотників", - наводить видання слова Захарова.

Раніше ЗМІ повідомили, що росія отримала сотні безпілотників від Ірану, які можуть використовуватись у її війні проти України.

Раніше повідомлялося, що Іран підписав з рф угоду про експорт деталей та авіаобладнання.