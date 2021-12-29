Росія почала військові навчання в Арктиці

06:36 20 квітень Київ, Україна

Стартували російські військові навчання в Арктиці. Північний флот Росії розгорнув у морі атомні підводні човни і кораблі.

Про це повідомляє Міноборони Росії.
"Було розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони в даному напрямку", - сказано в повідомленні.
У навчаннях будуть задіяні атомні і дизельні підводні човни, кораблі, судна забезпечення, літальні апарати, військова та спеціальна техніка.

У Міноборони РФ зазначають, що під час навчань особливу увагу буде приділено "забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці... а також вирішенню можливих кризових ситуацій, захисту та обороні морських комунікацій".