Росія почала військові навчання в Арктиці

Стартували російські військові навчання в Арктиці. Північний флот Росії розгорнув у морі атомні підводні човни і кораблі.
Про це повідомляє Міноборони Росії.
У навчаннях будуть задіяні атомні і дизельні підводні човни, кораблі, судна забезпечення, літальні апарати, військова та спеціальна техніка.
У Міноборони РФ зазначають, що під час навчань особливу увагу буде приділено "забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці... а також вирішенню можливих кризових ситуацій, захисту та обороні морських комунікацій".
У Міноборони РФ зазначають, що під час навчань особливу увагу буде приділено "забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці... а також вирішенню можливих кризових ситуацій, захисту та обороні морських комунікацій".
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