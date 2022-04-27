Росія почала збирати IT-фахівців із в'язниць

18:43 27 квітня Київ, Україна

Хвиля еміграції, що накрила росію після початку війни з Україною, посилила кадровий голод у IT-галузі до таких масштабів, що нових співробітників бізнес змушений шукати по в'язницях.



Комерційні компанії у низці регіонів звернулися до ФСВП з проханням дозволити найняти на віддалену роботу ув'язнених, засуджених на виправні роботи, повідомив заступник глави ФСВП Олександр Хабаров.

«Таких спеціалістів не так багато. <…> Якщо це затребуване, а це, швидше за все, затребуване, думаємо, що ми спеціалістів у цій галузі не змушуватимемо працювати на якихось інших виробництвах», - розповів він.

За словами Хабарова, йдеться про ув'язнених у виправних центрах, які, згідно із законом, можуть працювати лише всередині регіону. Формат віддаленої роботи дозволить їм працювати для компанії в іншому суб'єкті, сказав заступник голови ФСВП.



За оцінками російської асоціації електронних комунікацій (РАЕК), лише у березні від 50 до 70 тисяч IT-фахівців покинули росію, а у квітні їхня кількість може зрости в 1,5-2 рази.



За офіційними оцінками, країні не вистачає близько мільйона айтішників, і тому державний рівень потребує "неординарних проривних рішень" і для підготовки, і для утримання IT-кадрів, говорив перший віцеспікер ради федерації Андрій Турчак.



Рада з розвитку цифрової економіки при верхній палаті російського парламенту пропонує радикальні заходи, наприклад, відновити радянську систему розподілу на п'ять років студентів-бюджетників IT-спеціальностей після закінчення вишів, технікумів та коледжів.