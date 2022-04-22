Росія набирає добровольця з Ефіопії для війни в Україні

14:41 22 квітня Київ, Україна

Ефіопські добровольці вишикувалися в чергу біля посольства Росії в Аддіс-Абебі. Як пишуть The Times і Reuters, країною ходять чутки про винагороду в $2000 і нібито можливості роботи в росії після війни. Це великі гроші для жителів Ефіопії, річна інфляція в якій коливається близько 30%.

Деякі чоловіки з натовпу, з якими поспілкувалися журналісти, сказали, що вони не хочуть жити в Ефіопії, тому хочуть потрапити до Європи чи Росії, щоб мати краще майбутнє. Двоє з них сказали, що бачили в Інтернеті оголошення від російського посольства про набір добровольців.

У МЗС Росії заперечують, що Москва таким чином набирає іноземців як найманців для війни в Україні. У своїй заяві посольство заявило, що натовп чоловіків були не добровольцями воювати в лавах російської армії, а "пересічними громадянами Ефіопії, які хотіли висловити солідарність і братню дружбу з Росією".



За даними місцевих жителів, черги почали шикуватися в ефіопській столиці два тижні тому. До 19 квітня біля посольства збиралися сотні мешканців країни.. Як повідомляє The Times, поява добровольців у російського диппредставництва збіглася із повідомленнями розвідки про те, що сусідня Еритрея готова відправити 5000 призовників воювати на боці Росії.

Нагадаємо, Ефіопія закликала всі сторони конфлікту в Україні виявляти стриманість і не голосувала за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує вторгнення в Україну 24 лютого.



Бі-бі-сі повідомляла у квітні про велику кількість оголошень, присвячених участі у бойових діях, на російських сайтах пошуку роботи. Там добровольцям пропонують виплати в діапазоні 30-50 тисяч карбованців.



Пізніше у соцмережах з'явилися оголошення про набір добровольців, написані від імені чеченської влади. Охочих завербуватися просять приїхати до мерії Грозного, за відрядження їм обіцяють виплатити 300 000 рублів без укладання контракту.