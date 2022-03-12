Росія може відновити діалог із США щодо безпеки

13:30 12 березня Київ, Україна

Уряд Росії може відновити діалог зі Сполученими Штатами щодо безпеки.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.



За словами Рябкова, відновлення діалогу може статися, якщо Вашингтон готовий до цього.



Водночас чиновник підкреслив, що не став би говорити, що пропозиції Росії щодо гарантій безпеки повністю залишаються чинними. Він наголосив, що "ситуація змінилася".