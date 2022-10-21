Росія може продавати більшість нафти в обхід цінових обмежень G7 - ЗМІ

15:16 21 жовтня Київ, Україна

Росія може отримати доступ до достатньої кількості танкерів, щоб транспортувати більшу частину своєї нафти, оминаючи обмеження цін на російську нафту з боку G7.

Про це пише Reuters з посиланням на представників галузі та офіційного представника США.



Країни Великої сімки домовилися обмежити продаж російської нафти за низькою ціною до 5 грудня, нагадує Reuters. При цьому вони зіткнулися із обуренням головних гравців світової нафтової промисловості, які побоювалися, що цей крок може паралізувати торгівлю по всьому світу.

"Місяці дискусій між Сполученими Штатами та цими страховими, торговельними та транспортними компаніями зменшили занепокоєння щодо впливу санкцій, але всі сторони тепер усвідомлюють, що росія може значною мірою обійти цей план своїми власними кораблями та послугами", - пише Reuters.

За словами представника Мінфіну США, прогнози, що 80-90% російської нафти надходитимуть в обхід механізму обмеження, не можна назвати необґрунтованими.



В результаті всього від 1 до 2 мільйонів барелів на добу російського експорту сирої нафти та нафтопродуктів може бути закрито, якщо країна відмовиться дотримуватись ліміту, сказав чиновник на умовах анонімності. У вересні росія експортувала понад 7 мільйонів барелів на добу.



Сполученим Штатам відомо, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торгові організації переміщуються за межі G7, щоб уникнути обмежень, додав чиновник.



Водночас на росію чекають додаткові витрати через необхідність здійснювати більш тривалі рейси та нижчий рівень страхування та фінансування, сказав чиновник. За його словами, з часом це може змусити рф продавати свою нафту в межах цінового ліміту.

"Теоретично досить великий тіньовий флот, щоб продовжити потоки російської сирої нафти після 5 грудня", - сказав глава відділу перевезень гіганта торгівлі товарами Trafigura Андреа Оліві.

За його словами, багато з цих тіньових суден зможуть самострахуватися або вони зможуть бути застраховані на російському P&I. Йдеться про страхування захисту та відшкодування.



Банк JP Morgan називає вплив обмеження ціни приглушеним, оскільки росія майже повністю обійшла заборону, використовуючи китайські, індійські та власні кораблі. Це може призвести до скорочення російського експорту в грудні лише на 600 000 барелів на день порівняно з вереснем, додали в банку.



За словами Норберта Рукера, керівника відділу економіки компанії Swiss Asset Manager Julius Baer, пересуваються не лише кораблі, а й служби, необхідні для забезпечення їхнього руху та їхніх нафтових вантажів.



Нафтотрейдери, які займаються російською нафтою, більше не перебувають у Швейцарії, Женеві чи Лондоні. Вони більше приїжджають із Близького Сходу, розповів керівник відділу економіки компанії Swiss Asset Manager Julius Baer Ракер Норберт Рукер.