Росія може визнати Greenpeace та WWF "іноагентами"

14:28 11 квітня Київ, Україна

Російське екологічне товариство (РЕТ) звернулося до мін'юсту рф з проханням перевірити, чи є "іноземними агентами" Greenpeace та Світовий фонд дикої природи (WWF).



У РЕТ зазначили, що ці організації нібито робили недружні дії щодо російської екологічної політики. Наприклад, вони критикують діяльність влади та природоохоронних компаній, тим самим "формують негативну громадську думку". Деякі такі випадки стосувалися заяв Greenpeace та WWF про загрозу біорізноманіттю, яка походить від великих інфраструктурних об'єктів.



Виконавчий директор Greenpeace у росії Сергій Ципленков припустив, що Російське екологічне товариство хоче послабити тиск екологічних НКО. Наразі такі організації виступають проти поправок до російського законодавства, які усунуть вимоги до екологічної експертизи при промисловому будівництві — це може загрожувати природним територіям, що особливо охороняються.



Наприкінці березня депутати Чукотки збиралися домогтися припинення співпраці округу з WWF, який нібито загрожує національній безпеці росії та "пригнічує інтереси її мешканців". Парламентарі вважали, що екологи, які захищають національний парк «Берінгія», збираються "підірвати обороноздатність і економічну безпеку країни".