Росія може допомогти КНДР у розвитку ракетних та ядерних програм - Блінкен

13:49 09 листопада Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив про можливість підтримки росією програм балістичних ракет, ядерних та космічних технологій Північної Кореї.
 
Про це глава американської дипломатії повідомив на пресконференції у Сеулі 9 листопада, повідомляє Reuters.
"У нас є реальне занепокоєння будь-якою підтримкою програм балістичних ракет Північної Кореї, її ядерних технологій, її космічного потенціалу. Ми працюємо над тим, щоб виявити, викрити і, за потреби, протидіяти цим зусиллям", - сказав Блінкен.
Сполучені Штати та їхні союзники засудили постачання зброї та військової техніки з Північної Кореї до росії для використання в Україні. У свою чергу, Пхеньян і москва заперечують будь-які збройні угоди, хоча раніше лідери країн обіцяли зміцнювати військову співпрацю.

Держсекретар США обговорив із міністром закордонних справ Південної Кореї Паком Чжином так звану стратегію розширеного стримування у протидії загрозам з боку КНДР.