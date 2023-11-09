Росія може допомогти КНДР у розвитку ракетних та ядерних програм - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив про можливість підтримки росією програм балістичних ракет, ядерних та космічних технологій Північної Кореї.
Про це глава американської дипломатії повідомив на пресконференції у Сеулі 9 листопада, повідомляє Reuters.
Сполучені Штати та їхні союзники засудили постачання зброї та військової техніки з Північної Кореї до росії для використання в Україні. У свою чергу, Пхеньян і москва заперечують будь-які збройні угоди, хоча раніше лідери країн обіцяли зміцнювати військову співпрацю.
Держсекретар США обговорив із міністром закордонних справ Південної Кореї Паком Чжином так звану стратегію розширеного стримування у протидії загрозам з боку КНДР.
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