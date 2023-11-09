Росія може допомогти КНДР у розвитку ракетних та ядерних програм - Блінкен

"У нас є реальне занепокоєння будь-якою підтримкою програм балістичних ракет Північної Кореї, її ядерних технологій, її космічного потенціалу. Ми працюємо над тим, щоб виявити, викрити і, за потреби, протидіяти цим зусиллям", - сказав Блінкен.