Росія може почати погрожувати ядерною зброєю країнам Заходу, якщо війна затягнеться - Bloomberg

15:55 18 березня Київ, Україна





Про це повідомляє Bloomberg. Згідно з новою оцінкою розвідувального управління Пентагону , Путін може почати погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо затятий український опір російському вторгненню продовжиться, виснажуючи звичайні сили та техніку.Про це повідомляє Bloomberg.



«Тривала війна на українській території загрожує підривом особового складу російських збройних сил та скороченням їхнього модернізованого арсеналу озброєнь, у той час, як подальші економічні санкції, ймовірно, кинуть Росію у затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію», — заявив директор розвідувального управління Міністерства оборони США - лейтенант Скотт Беррієр.



Поєднання непокори України та економічних санкцій поставить під загрозу "здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси", заявив Беррієр.

"Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, - додав Беррієр, - Росія, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу і проєктувати силу на свою внутрішню та зовнішню аудиторію".



Високопоставлений представник Пентагону повідомив журналістам у четвер, що вторгнення значною мірою застопорилося, оскільки Росія поки що розраховує на більш ніж 1000 ракетних ударів далекого радіусу дії по Україні.



«Зусилля США з підриву цілей Росії в Україні у поєднанні з їхнім сприйняттям Сполучених Штатів як нації, яка перебуває в занепаді, можуть спонукати Росію до більш агресивних дій не тільки в самій Україні, а й у ширшому сенсі в її передбачуваній конфронтації із Заходом», - сказав Беррієр.



За його словами, ключовим мотивом для вторгнення є рішучість Росії відновити сферу впливу над Україною та іншими державами колишнього Радянського Союзу.



Він додав, що «попри сильніший, ніж очікувалося, опір України та високі втрати на початкових етапах конфлікту, Москва, схоже, сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більш смертоносні засоби, поки український уряд не буде готовий прийти до вигідних для Москви умов».



Наказ Путіна



Беррієр сказав, що лютневий наказ Путіна про переведення російських ядерних сил на «особливе бойове чергування» стосується «посилених приготувань, покликаних забезпечити швидкий перехід у стан підвищеної бойової готовності, якщо цього вимагатиме ситуація».



За його словами, окрім прагнення залякати противників Росії, це відображає «доктринальні погляди Москви на використання тактичної, нестратегічної ядерної зброї для примусу противника» до проведення переговорів, «які можуть призвести до припинення конфлікту на умовах, сприятливих для Росії».



Що стосується звичайних озброєнь, Беррієр сказав, що невдачі Росії в Україні досі ставлять під сумнів хвастощі Путіна про здатність його збройних сил стримувати чи усувати загрози за допомогою «винищувачів п'ятого покоління, сучасних ракетних систем повітряної та берегової оборони, нових надводних кораблів» та підводних човнів, сучасних танків, модернізованої артилерії, а також покращеного військового управління та логістики».