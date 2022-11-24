Росія може використати хімзброю, зокрема, «Новачок» для масового удару по Україні - Politico

В адміністрації Білого дому вважають, що володимир путін нібито може застосувати хімічну зброю проти України, якщо російські війська продовжать зазнавати поразки.
А після хімзброї він буде готовий вдатися до ядерної конфронтації, пише Politico з посиланням на шість джерел.
Поки що влада США не має жодних розвідданих, які доводять, що росія неминуче використає хімзброю. Однак Вашингтон готує своїх союзників до такого розвитку подій, а також інвестує у системи виявлення використання хімічних речовин.
Більшість співрозмовників видання у Міноборони вважають, що взимку бойові дії застопоряться. Але якщо цього не станеться і російська армія продовжить втрачати позиції, то москва може ризикнути застосувати хімічну зброю, у тому числі «Новачок», яким отруїли Олексія Навального.
Російські спецслужби раніше використовували «Новачок» для замахів на одну чи дві особи. Однак його можна застосовувати і для масової атаки з великою кількістю жертв, сказали чиновники та експерти. Наприклад, новачок можна використовувати через аерозоль або в боєприпасах для заподіяння масової шкоди.
До того ж сліди «Новачка» легко приховати і західним країнам буде складніше звинуватити москву, кажуть співрозмовники.
Як пише Politico, у США давно знають, що росія нарощує потенціал хімічної зброї. Восени сенаторів поінформували про запаси хімічної зброї у росії та ризики її застосування в Україні, розповів помічник конгресмена.
На цьому тлі адміністрація Байдена почала готуватися до потенційної хімічної атаки та покращувати засоби її виявлення. Восени Пентагон відправив групи до Східної Європи, щоб ознайомити військових із процедурами на випадок хімічної чи біологічної атаки, розповіли Politico два джерела, зокрема, співробітник Міністерства оборони. Крім того, США передали Києву засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту у рамках військової допомоги.
Поки що влада США не має жодних розвідданих, які доводять, що росія неминуче використає хімзброю. Однак Вашингтон готує своїх союзників до такого розвитку подій, а також інвестує у системи виявлення використання хімічних речовин.
Більшість співрозмовників видання у Міноборони вважають, що взимку бойові дії застопоряться. Але якщо цього не станеться і російська армія продовжить втрачати позиції, то москва може ризикнути застосувати хімічну зброю, у тому числі «Новачок», яким отруїли Олексія Навального.
Російські спецслужби раніше використовували «Новачок» для замахів на одну чи дві особи. Однак його можна застосовувати і для масової атаки з великою кількістю жертв, сказали чиновники та експерти. Наприклад, новачок можна використовувати через аерозоль або в боєприпасах для заподіяння масової шкоди.
До того ж сліди «Новачка» легко приховати і західним країнам буде складніше звинуватити москву, кажуть співрозмовники.
Як пише Politico, у США давно знають, що росія нарощує потенціал хімічної зброї. Восени сенаторів поінформували про запаси хімічної зброї у росії та ризики її застосування в Україні, розповів помічник конгресмена.
На цьому тлі адміністрація Байдена почала готуватися до потенційної хімічної атаки та покращувати засоби її виявлення. Восени Пентагон відправив групи до Східної Європи, щоб ознайомити військових із процедурами на випадок хімічної чи біологічної атаки, розповіли Politico два джерела, зокрема, співробітник Міністерства оборони. Крім того, США передали Києву засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту у рамках військової допомоги.
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