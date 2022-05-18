Росія може денонсувати договори з ВООЗ та СОТ

08:38 18 травня Київ, Україна

МЗС Росії підготувало і надіслало депутатам держдуми список угод з міжнародними організаціями, які пропонується денонсувати.

Міністерство закордонних справ надіслало депутатам Держдуми список угод із міжнародними організаціями, від яких пропонується відмовитись.

Про це ЗМІ розповів віце-спікер Петро Толстой, уточнивши, що на порядку денному зараз стоять питання виходу зі СОТ (Світової організації торгівлі) та ВООЗ (Світової організації охорони здоров'я).



Остаточне рішення буде ухвалено після консультацій із Радою Федерації (верхньою палатою російського парламенту).



Втім, настрій Росії свідчить про те, що країна вийде з цих організацій. Зокрема, за словами Толстого, росії потрібно переглянути всі договори, які "завдають не користі, а прямої шкоди".



Нагадаємо, росія стала членом СОТ у 2012 році.. При цьому після початку російсько-української війни постало питання про її виключення, проте технічно ця процедура була майже неможлива.



Тоді Європейський Союз, США, Канада, а також інші країни "Великої сімки" вирішили позбавити росію режиму максимального сприяння (РНС), що фактично означає позбавлення Росії привілеїв, що дає членство в СОТ.



Світова організація охорони здоров'я 10 травня підтримала резолюцію, проект якої подала Україна. У ВООЗ пообіцяли вивчити можливості перенесення офісу з Москви, а також відмовилися від семінарів, конференцій та інших заходів у Росії.