Росія могла пошкодити газопровід між Фінляндією та Естонією - ЗМІ

У Фінляндії припускають, що росія може нести відповідальність за інцидент із витоком на газопроводі Balticconnector.
Про це повідомила газета Iltalehti із посиланням на джерела.
Фінські спецслужби вбачають у події загрозу національній безпеці країни. Розслідуванням займаються Сили оборони. За оцінками, газопровід вийде з ладу на кілька місяців.
Як зазначається у матеріалі, на причетність Росії вказує, що російські судна помічали біля узбережжя. Крім того, виявили пошкодження телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.
Президент Фінляндії Саулі Ніїностіо заявив, що, ймовірно, пошкодження газової труби та кабелю є "результатом зовнішньої діяльності".
Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Альянс готовий поділитися інформацією про пошкодження фінської та естонської підводної інфраструктури.
Аварія на газопроводі Balticconnector сталася вночі 8 жовтня під час шторму. Тоді було зафіксовано зниження тиску. Подачу газу перекрили, пізніше виявили пошкодження та несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.
Фінські спецслужби вбачають у події загрозу національній безпеці країни. Розслідуванням займаються Сили оборони. За оцінками, газопровід вийде з ладу на кілька місяців.
Як зазначається у матеріалі, на причетність Росії вказує, що російські судна помічали біля узбережжя. Крім того, виявили пошкодження телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.
Президент Фінляндії Саулі Ніїностіо заявив, що, ймовірно, пошкодження газової труби та кабелю є "результатом зовнішньої діяльності".
Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Альянс готовий поділитися інформацією про пошкодження фінської та естонської підводної інфраструктури.
Аварія на газопроводі Balticconnector сталася вночі 8 жовтня під час шторму. Тоді було зафіксовано зниження тиску. Подачу газу перекрили, пізніше виявили пошкодження та несправність у кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі