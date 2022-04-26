Росія втратила право на проведення чемпіонату світу з хокею 2023 року

18:32 26 квітня Київ, Україна

Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила росію права проведення чемпіонату світу 2023 року. Про це повідомляє сайт організації.

«Дбаючи про безпеку та добробут всіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників, рада Міжнародної федерації хокею ухвалила рішення відкликати у росії право на проведення чемпіонату світу з хокею 2023 року», - йдеться на сайті організації.

У 2023 році чемпіонат світу з хокею мав пройти у Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня. Альтернативний господар чемпіонату світу буде затверджений під час щорічного конгресу Міжнародної федерації хокею 2022 року, який відбудеться у травні у Фінляндії.



Раніше рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) позбавила росію права на проведення молодіжного чемпіонату світу 2023 через її вторгнення в Україну. Він мав пройти з 26 грудня по 5 січня 2023 року у Новосибірську та Омську.



Чемпіонат світу з хокею проходив у росії раніше тричі — у 2000, 2007 та 2016 роках.