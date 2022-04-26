Росія втратила право на проведення чемпіонату світу з хокею 2023 року

Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила росію права проведення чемпіонату світу 2023 року. Про це повідомляє сайт організації.
У 2023 році чемпіонат світу з хокею мав пройти у Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня. Альтернативний господар чемпіонату світу буде затверджений під час щорічного конгресу Міжнародної федерації хокею 2022 року, який відбудеться у травні у Фінляндії.
Раніше рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) позбавила росію права на проведення молодіжного чемпіонату світу 2023 через її вторгнення в Україну. Він мав пройти з 26 грудня по 5 січня 2023 року у Новосибірську та Омську.
Чемпіонат світу з хокею проходив у росії раніше тричі — у 2000, 2007 та 2016 роках.
Раніше рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) позбавила росію права на проведення молодіжного чемпіонату світу 2023 через її вторгнення в Україну. Він мав пройти з 26 грудня по 5 січня 2023 року у Новосибірську та Омську.
Чемпіонат світу з хокею проходив у росії раніше тричі — у 2000, 2007 та 2016 роках.
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