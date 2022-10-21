Росія втратила майже чверть провідних IT-фахівців

15:43 21 жовтня Київ, Україна

Після початку війни в Україні росія втратила кожного четвертого топпрограміста, підрахували в австрійській дослідницькій організації Complexity Science Hub Vienna, пише журнал New Scientist.



Підрахунок ґрунтувався на відкритих даних. 23% російських програмістів, які зробили найбільший внесок у проєкти на платформі розробки програмного забезпечення GitHub, змінили інформацію про своє місцезнаходження або видалили профілі в період з лютого 2021 по червень 2022 (а значить до оголошення "часткової" мобілізації). У не залучених до війни сусідніх країнах ця цифра вчетверо менша. Точна кількість не називається.

"Найактивніші їдуть набагато частіше", - говорить Йоханнес Вахс з Complexity Science Hub Vienna.

Експерт проаналізував дані про географічне розташування топових російських розробників на GitHub за рік до вторгнення в Україну і за кілька місяців після. Порівняно зі своїми колегами з Центральної та Східної Європи (за винятком України та білорусі), російські програмісти у 3,5 раза частіше вказували нову країну проживання та майже у 6 разів частіше приховували своє місцезнаходження.



Здебільшого айтішники їдуть до Грузії та Вірменії. Ці країни посідають друге та четверте місця у рейтингу найпопулярніших напрямків для російських розробників-емігрантів.