Росія, яка є найбільшою газовою державою, має ганебно низький рівень газифікації населення

У розумінні більшості людей, особливо тих, хто має зиму близько 9 місяців на рік, сучасне житло не може обійтися без головного джерела тепла — радіаторів опалення. Із цим готові посперечатися мешканці низки російських регіонів, які у ХХІ столітті продовжують користуватися дровами. Картина безрадісна.— У республіці Тива 90% сімей користуються пічним опаленням. Перше місце. Золота медаль.— Срібло у Забайкалля, там близько 50%.— Третє місце, бронза, у Бурятії — тут гріються поряд із грубками 43% населення.— Непроста ситуація з опаленням у Єврейській автономній області та Алтайському краї.- 15% всіх приватних будинків у росії опалюються за допомогою вугілля та дров.