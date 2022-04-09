Росія, яка є найбільшою газовою державою, має ганебно низький рівень газифікації населення

У розумінні більшості людей, особливо тих, хто має зиму близько 9 місяців на рік, сучасне житло не може обійтися без головного джерела тепла — радіаторів опалення. Із цим готові посперечатися мешканці низки російських регіонів, які у ХХІ столітті продовжують користуватися дровами. Картина безрадісна.
Статистика:
— У республіці Тива 90% сімей користуються пічним опаленням. Перше місце. Золота медаль.
— Срібло у Забайкалля, там близько 50%.
— Третє місце, бронза, у Бурятії — тут гріються поряд із грубками 43% населення.
— Непроста ситуація з опаленням у Єврейській автономній області та Алтайському краї.
- 15% всіх приватних будинків у росії опалюються за допомогою вугілля та дров.
Статистика:
— У республіці Тива 90% сімей користуються пічним опаленням. Перше місце. Золота медаль.
— Срібло у Забайкалля, там близько 50%.
— Третє місце, бронза, у Бурятії — тут гріються поряд із грубками 43% населення.
— Непроста ситуація з опаленням у Єврейській автономній області та Алтайському краї.
- 15% всіх приватних будинків у росії опалюються за допомогою вугілля та дров.
Використання пічного опалення та приватних котелень стає причиною концентрації у містах диму та шкідливих речовин. Вони перевищують усі допустимі межі. Людям нічим дихати. А приватних будинків будують дедалі більше.
Критичний стан повітря в Читі, адміністративному центрі Забайкальського краю та Читинського району, обговорювався навіть за кордоном. Після численних скарг від мешканців федерали у 2021 році вирішили розробити дорожню карту щодо газифікації регіонів з урахуванням їхньої специфіки. Забайкальський край велено зробити пілотним регіоном щодо впровадження схеми використання зрідженого газу.
У регіоні і поряд з ним не було виявлено великих родовищ газу, тому тут не проходила базова магістральна інфраструктура — у суб'єкта не було джерела для газифікації. Новий проєкт має дозволити вирішити екологічну проблему.
А як же Бурятія? Там майже половина жителів не має змоги користуватися благами людства. Газифікація регіону коштуватиме сотні мільярдів рублів — це дуже затратний проєкт, який економічно невигідний для ПАТ «Газпром». Та й бюджети місцеві доведеться пошматувати. Поки що питання лише обговорюється, а люди нехай і далі труяться гаром.
Газифікувати Республіку Тива також не поспішають. Кажуть, територія велика, а мешканців небагато – невигідно. Власне, це можна сказати про весь Сибір.
Уряд, що гребе лопатою гроші з продажу газу, не має ресурсів для власних громадян. Хоча чому дивуватися?!
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