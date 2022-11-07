Росія, Кострома: пожежа в РЦ Полігон забрала життя 15 росіян

11:25 05 листопада Київ, Україна

У ніч проти суботи в російському місті Кострома сталася масштабна пожежа в розважальному центрі Полігон. Загинули щонайменше 15 людей, повідомляє Інтерфакс 5 листопада.

Інформація про пожежу надійшла о 2:37. Вогонь спалахнув у кафе і поширився на 3,5 тисячі кв.м. У результаті стався обвал покрівлі. При цьому рятувальникам вдалося евакуювати 250 людей. Пожежу загасили о 7:29 ранку.

Вже відомо, що вогонь міг спалахнути через використання ракетниці або сигнального пістолета під час конфлікту між відвідувачами кафе.

"Основна версія зараз – неправомірне застосування піротехніки, тобто надмірна самооборона у побутовому конфлікті. Один із учасників міг використати для цього сигнальний пістолет чи ракетницю. Це могло спровокувати пожежу", – сказав співрозмовник.

Слідчий комітет росії вже порушив кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті через необережність двом або більше особам (ч.3 ст.109 КК рф).

За даними місцевих ЗМІ, РЦ Полігон належить депутату Костромської обласної думи Іхтіяру Мірзоєву.

Раніше повідомлялося, що у російській Пермі на пороховому заводі стався вибух. Він працював у три зміни, випускаючи озброєння для війни з Україною, зазначали у місцевих пабліках.

У Санкт-Петербурзі також сталася масштабна пожежа на складі.