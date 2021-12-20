Росія категорично відмовилася від посередництва Ердогана між Зеленським та Путіним

У МЗС РФ категорично відкинули пропозицію про посередництво між Україною та Росією, що надійшла від турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це сказала речниця російського відомства Марія Захарова на брифінгу 1 грудня.
Захарова знову заявила, що Росія нібито не є стороною конфлікту на сході України, а його учасниками є Київ, Донецьк та Луганськ.
Російська Федерація добивається від Києва прямих переговорів із незаконними збройними формуваннями Донбасу та Луганської області. Втім, українська влада не визнає ці формування як легітимні.
Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив готовність Анкари стати посередником між Росією та Україною, щоб забезпечити мир на тимчасово окупованих територіях України "з акцентом на становище кримських татар".
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