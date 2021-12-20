Росія категорично відмовилася від посередництва Ердогана між Зеленським та Путіним

17:06 01 грудень Київ, Україна

У МЗС РФ категорично відкинули пропозицію про посередництво між Україною та Росією, що надійшла від турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
 
Про це сказала речниця російського відомства Марія Захарова на брифінгу 1 грудня.
“Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні та, зокрема, президентові Туреччини за прагнення сприяти "внутрішньоукраїнському" врегулюванню. Важливим кроком у цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з донеччанами та Луганськом”, – сказала Захарова.
Захарова знову заявила, що Росія нібито не є стороною конфлікту на сході України, а його учасниками є Київ, Донецьк та Луганськ.

Російська Федерація добивається від Києва прямих переговорів із незаконними збройними формуваннями Донбасу та Луганської області. Втім, українська влада не визнає ці формування як легітимні.

Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив готовність Анкари стати посередником між Росією та Україною, щоб забезпечити мир на тимчасово окупованих територіях України "з акцентом на становище кримських татар".