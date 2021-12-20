Росія категорично відмовилася від посередництва Ердогана між Зеленським та Путіним

17:06 01 грудень Київ, Україна

У МЗС РФ категорично відкинули пропозицію про посередництво між Україною та Росією, що надійшла від турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це сказала речниця російського відомства Марія Захарова на брифінгу 1 грудня.

“Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні та, зокрема, президентові Туреччини за прагнення сприяти "внутрішньоукраїнському" врегулюванню. Важливим кроком у цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з донеччанами та Луганськом”, – сказала Захарова.

Захарова знову заявила, що Росія нібито не є стороною конфлікту на сході України, а його учасниками є Київ, Донецьк та Луганськ.