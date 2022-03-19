Росія шукає привід завдати ракетного удару по Грузії

16:52 18 березня Київ, Україна

Російське Міністерство оборони поширило заяву про те, що вірус африканської чуми свиней був виведений у лабораторії в Грузії, а російські експерти на цій підставі закликали завдати ракетного удару по Тбілісі, де розміщено лабораторію імені Річарда Лугара. Про це повідомляє азербайджанське видання "Дзеркало" з посиланням на публікації у російських ЗМІ.

"Грузію треба прямо попередити: ми вимагаємо допуску наших інспекторів на ці об'єкти, і якщо вони відмовляться, то треба сказати, що ми просто знищимо ці лабораторії, завдамо по них удару. В умовах, коли ми проводимо операцію в Україні, пара крилатих ракет по Грузії – це буде така дрібниця, що ніхто у світі, власне кажучи, цього й не помітить.Захід , звичайно, як завжди, кричатиме.. Ну, а чого він кричатиме? Навіщо створювати біолабораторії проти Росії? Нема чого їх створювати!” – цитує видання заяву агентству Regnum провідного експерта Центру військово-політичних досліджень МДІМВ Михайла Александрова.

З березня поточного року, після публікації Міноборони РФ "документів", у яких йдеться, що в Україні нібито створювалася біологічна зброя, російські ЗМІ відновили також дезінформаційну кампанію проти лабораторії Лугара. У статтях, зокрема, йдеться про те, що африканську чуму свиней, що циркулює з 2007 року, було виведено до лабораторій у Грузії.

І не важливо, що Африканська чума свиней з'явилася у 2007 році, тоді як лабораторія в Тбілісі - у 2011 році.



