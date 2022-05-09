Росія ініціювала проведення військових навчань на кордоні з Афганістаном - вони почалися сьогодні

У прикордонних зонах Афганістану стартували міжнародні навчання, в яких взяли участь військові з Росії, Таджикистану і Узбекистану.
Про це повідомляє пресслужба Центрального військового округу РФ.
Навчання проходять на полігоні Харб-Майдон в Хатлонській області Таджикистану, в них беруть участь більше ніж 2,5 тисячі військовослужбовців, близько 500 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі від російської сторони - до 420 одиниць.
Нагадаємо, Росія почала перекидання військ на навчання ще 20 липня.
Маневри проводяться на тлі масштабного наступу "Талібану" в Афганістані.
Навчання проходять на полігоні Харб-Майдон в Хатлонській області Таджикистану, в них беруть участь більше ніж 2,5 тисячі військовослужбовців, близько 500 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі від російської сторони - до 420 одиниць.
Нагадаємо, Росія почала перекидання військ на навчання ще 20 липня.
Маневри проводяться на тлі масштабного наступу "Талібану" в Афганістані.
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