Росія ініціювала проведення військових навчань на кордоні з Афганістаном - вони почалися сьогодні

15:03 05 серпня Київ, Україна

У прикордонних зонах Афганістану стартували міжнародні навчання, в яких взяли участь військові з Росії, Таджикистану і Узбекистану.

Про це повідомляє пресслужба Центрального військового округу РФ.



Навчання проходять на полігоні Харб-Майдон в Хатлонській області Таджикистану, в них беруть участь більше ніж 2,5 тисячі військовослужбовців, близько 500 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі від російської сторони - до 420 одиниць.



Нагадаємо, Росія почала перекидання військ на навчання ще 20 липня.



Маневри проводяться на тлі масштабного наступу "Талібану" в Афганістані.