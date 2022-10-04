Росія та США мають намір до кінця листопада вирішити всі візові суперечки

14:24 09 листопада Київ, Україна

Переговори РФ та США щодо візових питань заплановані на другу половину листопада.



Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.



На початку листопада Москва для налагодження відносин із Вашингтоном вже пропонувала направити до московського консульства британських дипломатів.



Нагадаємо, у 2017 році Кремль обмежив кількість співробітників дипмісії США у Росії у відповідь на антиросійські санкції Дональда Трампа. А на початку поточного року США потрапили до переліку «недружніх країн» для Росії, на що посольство США попередило про зупинення консульських послуг у Росії із серпня.