Росія та світові компанії обходять впроваджені санкції

Як повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО України, на знак підтримки України міжнародні компанії вже понад місяць бойкотують ринок росії. Але деякі компанії тільки вдають, що відмовляються від співпраці з рф.
Наприклад, енергетична компанія Shell ще 1 березня заявила про розрив співпраці з «Газпромом» і вихід із ринку росії.
Насправді Shell продовжує купувати російську нафту. За інформацією Bloomberg, компанія змінила у контракті визначення російської нафти – «товари слід вважати товарами російського походження, якщо понад 50% їхнього складу – вироблена в рф продукція». Shell змішує російську нафту (49%) з нафтопродуктами, що виробляються в інших країнах (51%) і називає отриманий продукт неросійським.
Це не є порушенням закону! Але Україна наполягає на впровадженні проти росії енергетичного ембарго та рестрикцій, щоб запобігти таким маніпуляціям у майбутньому! Санкції мають працювати на 100%.
Насправді Shell продовжує купувати російську нафту. За інформацією Bloomberg, компанія змінила у контракті визначення російської нафти – «товари слід вважати товарами російського походження, якщо понад 50% їхнього складу – вироблена в рф продукція». Shell змішує російську нафту (49%) з нафтопродуктами, що виробляються в інших країнах (51%) і називає отриманий продукт неросійським.
Це не є порушенням закону! Але Україна наполягає на впровадженні проти росії енергетичного ембарго та рестрикцій, щоб запобігти таким маніпуляціям у майбутньому! Санкції мають працювати на 100%.
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