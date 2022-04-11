Росія та світові компанії обходять впроваджені санкції

11:01 11 квітня Київ, Україна

Як повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО України, на знак підтримки України міжнародні компанії вже понад місяць бойкотують ринок росії. Але деякі компанії тільки вдають, що відмовляються від співпраці з рф.