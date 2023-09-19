Росія та Іран зміцнюють військові зв'язки: у Тегеран прибув шойгу

Міністр оборони росії сергій шойгу прибув до Тегерану для зустрічі з вищим військовим командуванням Ірану, як повідомили міністерство оборони росії та іранське інформаційне агентство Tasnim.
Згідно з інформацією від міноборони росії, делегація проведе "низку переговорів з військовим керівництвом" Ірану, що сприятиме зміцненню військових зв'язків між росією та Іраном.
Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомляє, що начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері запросив сергія шойгу відвідати країну ще в червні.
На той момент міноборони росії оголосило, що під час зустрічі обговорювалися питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, а також проводився обмін думками щодо поточної міжнародної обстановки та регіональної безпеки.
Цього разу очікується зустріч делегації з міністром оборони Ірану Мохаммедом Резою Аштіяні, як повідомляють ЗМІ.
Згідно з інформацією від міноборони росії, делегація проведе "низку переговорів з військовим керівництвом" Ірану, що сприятиме зміцненню військових зв'язків між росією та Іраном.
Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомляє, що начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері запросив сергія шойгу відвідати країну ще в червні.
На той момент міноборони росії оголосило, що під час зустрічі обговорювалися питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, а також проводився обмін думками щодо поточної міжнародної обстановки та регіональної безпеки.
Цього разу очікується зустріч делегації з міністром оборони Ірану Мохаммедом Резою Аштіяні, як повідомляють ЗМІ.
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