Росія та Іран за допомогою свого торгового коридору оминають санкції - ЗМІ

06:40 22 грудня Київ, Україна

Іран та росія намагаються побудувати новий трансконтинентальний торговий маршрут, щоб менше залежати від іноземних санкцій. Про це повідомляє Bloomberg у середу, 21 грудня.

Москва і Тегеран витрачають мільярди доларів на прискорення доставки вантажів річками та залізницями, сполученими Каспійським морем. Десятки російських та іранських суден, включаючи деякі, які перебувають під санкціями, вже курсують цим маршрутом, підкреслює інформагентство.

Експертка Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марина Шагіна зазначає, що росія та Іран інвестують до 25 млрд доларів у внутрішній торговий коридор, щоб полегшити рух товарів, які країни Заходу хочуть зупинити.

Представник адміністрації Байдена в Ірані Роберт Маллі звертає увагу на те, що будь-який новий торговий коридор вимагає пильної уваги в рамках спроб припинити постачання зброї між країнами.

Крім торгівлі зброєю між країнами для нового транзитного маршруту існує низка економічних причин. Судна, які курсують річками Дон і Волга, традиційно торгують енергоносіями та сільськогосподарськими товарами. Іран є третім за величиною імпортером російського зерна, та його частка може зрости ще більше.

Обидві країни оголосили про низку нових торгових угод. Вони передбачають такі товари, як турбіни, полімери, медичні препарати та автомобільні запчастини.

Крім того, росія поставляє ядерне паливо та компоненти для іранського реактора в Бушері.

Додамо, що за інформацією ЗМІ, росія знову замовила в Ірану сотні дронів-камікадзе та балістичні ракети.